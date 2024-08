La Stampa – possibile scambio tra Simeone e Sanabria, la situazione

Antonio Sanabria ha disputato quattro amichevoli nelle ultime settimane senza segnare alcun gol, un dato deludente per l’attaccante del Torino. Il club vuole evitare i problemi offensivi della scorsa stagione e, dopo gli acquisti di Zapata nell’ultimo mercato estivo e di Ché Adams recentemente, potrebbe decidere di cedere il paraguaiano. Sanabria è nel mirino di Parma, Cagliari e Galatasaray da tempo, ma potrebbe emergere un’opzione di mercato sorprendente. Come riporta La Stampa, Giovanni Simeone, in uscita dal Napoli, piace a Vanoli. Simeone, con due anni di contratto, avrebbe un costo di circa 8-9 milioni di euro, cifra simile a quella richiesta da Cairo per Sanabria, che a sua volta interessa a Conte. Inoltre, la recente trattativa che ha portato Buongiorno al Napoli ha rafforzato i rapporti tra i due club.