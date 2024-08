Il Modena perde pezzi per la partita di sabato di Coppa Italia contro il Napoli. Questa mattina Fabio Ponsi si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva ai flessori della coscia sinistra. Il calciatore era uscito dolorante dall’amichevole di sabato scorso contro il Cagliari. Fortunatamente non c’è interesse dei legamenti, ma il calciatore non sarà comunque della partita contro gli azzurri.