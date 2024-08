Il Napoli non intende più attendere lo sblocco dell’affare Osimhen e procede con decisione. Secondo quanto riportato da Il Mattino nell’edizione odierna, il club partenopeo è pronto per una missione lampo a Londra per chiudere l’acquisto di Romelu Lukaku con il Chelsea. Antonio Conte, che attende con impazienza l’arrivo del centravanti, non può più aspettare poiché il campionato inizierà già il prossimo weekend e la squadra deve essere pronta.