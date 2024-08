Gazzetta – esce Gaetano entra Gilmour, la situazione

Mentre il Napoli attende novità su Victor Osimhen, che potrebbero favorire l’accelerazione decisiva per l’acquisto di Romelu Lukaku come sostituto, il club continua a lavorare su altri obiettivi di mercato, in particolare per il centrocampo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, distribuita stamattina, il Napoli è pronto a finalizzare l’acquisto di Billy Gilmour (23 anni). Il quotidiano rosa spiega che è ormai una questione di giorni, forse anche meno. Nonostante le dichiarazioni di Fabian Hurzeler, allenatore del Brighton, che si aspetta l’arrivo di Gilmour per la pre-season, il trasferimento dell’ex Chelsea, attualmente in forza ai Seagulls, è vicino alla conclusione per una cifra complessiva di 13 milioni di euro.

Per sostenere l’arrivo di Gilmour, il Napoli sta lavorando sulle cessioni: Gianluca Gaetano è destinato al Parma, che ha superato il Cagliari nella corsa offrendo 8 milioni più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore ha accettato entrambe le destinazioni, ma l’Emilia sembra essere la scelta finale. Inoltre, il direttore sportivo Manna sta cercando di definire l’uscita di Jens Cajuste, sul quale ci sono interessi da parte di Brentford, Ipswich Town e Leicester. Con l’arrivo di Gilmour, il Napoli potrebbe aggiungere anche Marco Brescianini del Frosinone.