Gazzetta – Cheddira corteggiato da quattro club di A, PSG vigile su Osimhen

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione distribuita stamattina, fa il punto sul mercato del Napoli, concentrandosi sugli attaccanti della squadra azzurra. Il PSG rimane il principale interlocutore per la potenziale cessione multimilionaria di Victor Osimhen, che potrebbe sbloccare il mercato del Napoli. È da tempo evidente che l’alternativa all’attaccante nigeriano sia Romelu Lukaku, tornato al Chelsea dopo il prestito alla Roma e considerato un uomo di fiducia dall’allenatore Antonio Conte. In attesa dell’arrivo del possente belga, il tecnico del Napoli sta sperimentando soluzioni con gli “altri numeri 9”, affidandosi a Raspadori e Simeone per coprire temporaneamente il ruolo che sarà di Lukaku.

Anche Walid Cheddira potrebbe essere un’opzione, ma considerando l’interesse mostrato da diverse squadre italiane, il suo futuro è incerto. Quattro club – Cagliari, Empoli, Hellas Verona e Parma – hanno richiesto il centravanti marocchino in prestito. Tuttavia, il Napoli preferirebbe una cessione a titolo definitivo se dovesse privarsi di Cheddira.