CdS – Mario Rui, cessione vicina: il terzino lascia il ritiro del Napoli. Accordo con la società per definire il futuro

Mario Rui non è più nei progetti del nuovo Napoli di Antonio Conte: lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il terzino portoghese non ha partecipato alla seduta odierna di allenamento, confermando così le voci su una possibile cessione: “Mario Rui non è rientrato insieme con il gruppo nel ritiro di Rivisondoli dopo il giorno e mezzo di riposo concesso da Conte. Il mancino portoghese è in uscita e secondo un accordo con il club le parti si rivedranno dopo la partita con il Modena di sabato, in Coppa Italia, per definire il futuro” scrive il quotidiano sportivo.