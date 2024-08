Cds – interesse dalla Premier per Cajuste, le ultime

Secondo il Corriere dello Sport, oggi in edicola, oltre a Gianluca Gaetano, vicino al trasferimento al Parma, e Michael Folorunsho, anche Jens Cajuste è in uscita dal Napoli. Lo svedese, acquistato un’estate fa, ha rifiutato un’offerta del Galatasaray e spera di trasferirsi in Premier League. Il Leicester ha mostrato interesse, così come l’Ipswich Town e il Brentford, che lo vorrebbero in prestito. La situazione è ancora in evoluzione e ci sono molti dettagli da definire e accordi da raggiungere.