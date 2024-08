L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato in uscita del Napoli. Secondo il quotidiano viaggia verso il capitolo finale la vicenda di Gianluca Gaetano. Il Parma infatti s’è messo in una posizione di vantaggio nei confronti del Cagliari, deciso a non partecipare ad aste, e dunque nei prossimi giorni il suo futuro sarà chiaro. E il Napoli incasserà 8-9 milioni di euro da reinvestire per il prossimo acquisto ovvero Billy Gilmour.