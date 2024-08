L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano in uscita c’è anche Jens Cajuste, lo svedese acquistato un’estate fa, ha rifiutato il Galatasaray e spera di trasferirsi in Premier League. Lo voleva il Leicester e poi, in prestito, lo hanno chiesto l’Ipswich e il Brentford.