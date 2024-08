L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano la questione legata al futuro di Osimhen, non è l’unica relativa all’attacco. Il destino di Walid Cheddira sembra sempre più lontano dal Napoli. Il marocchino piace al Cagliari e non solo, tant’è che lo prenderebbero anche Empoli, Parma, Verona, Venezia, Espanyol e Tolosa. Il fatto, però, è che il club azzurro vorrebbe venderlo a titolo definitivo.