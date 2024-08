Orlando: “Situazioni Osimhen? Ecco cosa penso”

L’ex calciatore della Fiorentina, Massimo Orlando, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio:

“Quanto influisce la situazione Osimhen? E’ pesantissima la situazione. Il giocatore comincia a essere nervoso, mette malumore nel gruppo e questo per un allenatore è una cosa non accettabile. Il nervosismo credo sia dovuto anche a questo. La squadra è da completare poi, è vero, comunque dell’amichevole non sarei preoccupato perché sappiamo quanto vale il calcio d’agosto. Di sicuro è un Napoli non sereno”.