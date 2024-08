La Repubblica – Olivera torna in gruppo, così Di Lorenzo potrà giocare esterno

La Repubblica dedica spazio agli aspetti tattici del ritorno in gruppo di Mathias Olivera, che domani si riaggregherà al Napoli: “La presenza dell’uruguaiano sarà fondamentale per completare in maniera definitiva il terzetto arretrato: il nuovo ruolo libererà Giovanni Di Lorenzo (ieri ha compiuto 31 anni), pronto a tornare esterno destro nel 3-4-2-1, modulo tattico di queste prime cinque uscite della gestione Conte. L’abito ha bisogno di alcuni “aggiusti” per rendere al meglio nel corso della stagione e il centravanti è una questione prevalente“.