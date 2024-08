Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, scrive così sul momento in casa Napoli: “Ho perso il numero di Antonio. Vorrei mandargli un messaggio ma siccome sono 10 giorni in vacanza mi faccio i fatti miei. Anzi, uso l’editoriale per chiedergli due cose. Scusa Antonio, ma se devi vincere lo scudetto come ti chiedono a Napoli, credi che con questa squadra tu possa competere con Inter, Juve, Milan e ti metto dentro anche la Roma che sta facendo un mercato serio?