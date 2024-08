Criscitiello: “Così il mercato è da 5. Su Lukaku..”

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia.com si sofferma anche sul Napoli:

“Il caso Osimhen non si può sbloccare a ferragosto. A chi aspettano? Se prendi Lukaku tra dieci giorni il problema sarà grande. Per riaccendere il motore a Lukaku ci metti un mese. Manna dovrebbe velocizzare le trattative in entrata ed uscita più che grattarsi davanti alla platea. Antonio, niente un saluto veloce. Ma di questo passo il mercato finisce con 5 in pagella altro che gli 8 che circolano”.