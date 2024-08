Ziliani critica DAZN: “Abbonamenti alle stelle. Juve-Brest da Terzo Mondo”

Tramite un post su X (ex Twitter) nella giornata di ieri, Paolo Ziliani ha criticato la gestione di DAZN. Il giornalista ha raccontato della pessima telecronaca e grafica di Juventus-Brest, partita amichevole trasmessa sulla piattaforma. Queste le sue parole:

“Primi effetti dei tagli di DAZN: telecronaca da tubo, niente grafica, c’è un minuto di silenzio ma non si sa chi è morto (però tutti muti mentre va l’inno della Juve). La telecronaca di Juventus-Brest 2-2 giocata ieri a Pescara è stata, nel suo genere, un capolavoro: ci sono voluti dieci minuti per sapere che la persona scomparsa era Bruno Garzena e a parte le consuete perle sugli exploit da lotta libera di Gatti e i replay da Marte sul rigore, la produzione strapaesana – con grafica quasi completamente assente – ha toccato vette da Guinness dei primati. Abbonamenti alle stelle e servizio da Terzo Mondo. Se il buongiorno si vede dal mattino, la stagione di DAZN che va ad incominciare (ma soprattutto la stagione di DAZN che racconta la Juve) promette di regalarci momenti indimenticabili. Ieri con la telecronaca dell’amichevole Juventus-Brest 2-2 giocata a Pescara ne abbiamo avuto un assaggio. E se avete avuto la sventura di perderla, niente paura: cogliendo fior da fiore provo adesso a raccontarvela io. Con corredo di immagini. Perché non crediate che mi stia inventando tutto”.