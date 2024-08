A seguito della sconfitta nella giornata di ieri in amichevole contro il Girona, quest’oggi il Napoli ha svolto un allenamento congiunto insieme alla Casertana. In mattinata le due squadre di sono allenate insieme concludendo con una partitella. Assente per tutta la seduta Victor Osimhen.

Il nigeriano, non presente anche nell’ amichevole di ieri come in tutte le amichevoli estive, non si è infatti visto nel corso dell’intero allenamento.