TMW – Mario Hermoso ha rifiutato il Napoli per due motivi in particolare

Il Napoli aveva fatto un tentativo per accaparrarsi il difensore spagnolo Mario Hermoso, svincolato dall’Atletico Madrid dopo la scadenza del contratto. Come riportato da TMW sono due i motivi principali per cui l’iberico ha deciso di declinare l’offerta degli azzurri: il primo economico, il secondo invece per le coppe europee. La richiesta di stipendio era di 5 milioni l’anno, ritenuta troppo alta dal Napoli che si è fermato a 4 milioni di euro. Mentre per quanto riguarda le coppe, questa stagione la squadra di Antonio Conte non parteciperà, proprio per questo motivo lo spagnolo non è rimasto convinto di andare in una squadra senza coppe. Rifiutato in Italia anche il Bologna, mentre altre squadre hanno fatto solo semplici sondaggi o non sono interessate.