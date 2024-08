Intervenuto a Sky Sport l’ex direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso ha toccato delle questioni relative a Piotr Zielinski, a Victor Osimhen e quella di Khvicha Kvaratskhelia. Ecco quanto detto:

“L’addio a zero di Zielinski era evitabile. Ci sono delle responsabilità anche mie. Io sono arrivato un po’ tardi, a luglio, la mia responsabilità è stata quella di non intervenire in maniera più brusca per cambiare rotta. Questo è un rammarico, eravamo molto vicini a chiudere l’accordo. Su Victor Osimhen dico che a luglio scorso c’era stata un’offerta di uno dei principali club europei.Era un’offerta altissima, ma lo scorso anno incombeva anche l’Arabia Saudita col suo mercato. Quindi c’era tanta domanda e l’offerta in quel modo si alza… De Laurentiis ha pensato di tenerlo per il bene del Napoli. Secondo me quest’anno il mercato della Premier ancora non è partito, secondo me fra l’Inghilterra e l’Arabia potrebbe presto accendersi l’interesse per i grandi giocatori. A quelle cifre l’avrei venduto. A volte le esigenze di un allenatore non coincidono con quelle del club. E lì i dirigenti devono farle collimare. Sul rinnovo di Kvaratskhelia da quello che mi risulta ci sono colloqui per il rinnovo. Quindi penso ci saranno delle evoluzioni, quindi credo che troveranno una soluzione”