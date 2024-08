L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulla situazione riguardante Romelu Lukaku. Secondo il quotidiano Lukaku vuole fortemente il Napoli, il giocatore belga si sta allenando da solo in attesa di una chiamata del Napoli. Il club azzurro è bloccato dalla situazione di Victor Osimhen. Il Chelsea resta ancora assai freddo sul fronte Osimhen: vuole 35 milioni per Big Rom e il Napoli li spenderà appena venderà Osimhen. Lukaku è una pedina tattica chiave nella testa di Conte, come lo è stato nell’Inter. Il belga aspetta, ha detto no all’Aston Villa. Il club inglese sta iniziando a perdere la pazienza e vuole trovare quanto prima una sistemazione per il belga. Il Napoli deve fare in fretta.