L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle novità apportate da Antonio Conte in questa fase di ritiro. Secondo il quotidiano il lavoro di ricostruzione è partito subito e ha già dato risposte confortanti, o almeno non ha incontrato grossi intoppi. Conte, in attesa di avere chiarezza sul centravanti, sta rifondando il Napoli dalla difesa e tuttora mantiene la porta inviolata anche quando i test sono saliti di livello. La retroguardia è impostata sulla filosofia dei tre centrali, con la chiusura bassa a cinque e l’apertura di gioco anche a due. C’è un nuovo leader a dirigere, Alessandro Buongiorno, e il lavoro per assimilare i movimenti è stato veloce perché il Napoli non vuol perdere tempo. Il Napoli ha un vestito nuovo, ma ha ancora delle incertezze di mercato, con la vicenda Osimhen che rimane aperta. Conte ne può approfittare però per dare un ruolo definitivo a Giacomo Raspadori.