L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla questione spinosa di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano a volte col gruppo, altre a ritmo ridotto, così scorre via la preparazione estiva di Osimhen, sospesa tra il mercato e il calcio. Un’attesa snervante per lui e anche per Conte che aspetta di capire cosa sarà del centravanti del Napoli. Ieri intanto Osimhen ha partecipato quasi per intero alla partitella giocata nel pomeriggio, in vista della sfida di oggi alle 18.30 contro gli spagnoli del Girona. Osimhen ha giocato, segnato ed ha pure esultato come se fosse il campionato. Il popolo azzurro è esploso, ma nonostante tutto anche oggi non sarà convocato. Non disponibile per la quinta partita consecutiva. La più indicativa a una settimana dall’inizio della stagione con i 32esimi di Coppa Italia contro il Modena. Il centravanti sarà ancora Raspadori.