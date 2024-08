Tuttosport – situazione Chiesa in bilico, futuro da scrivere

Non è una novità che Federico Chiesa sia in uscita dalla Juventus. L’esterno offensivo classe 1997, il cui contratto scade tra un anno, ha messo un like all’ultimo post di Conte. Chiesa ha richiesto un aumento rispetto ai 5 milioni attualmente percepiti per rinnovare, ma la Vecchia Signora non intende soddisfare questa richiesta. Di conseguenza, il giocatore non rientra nel nuovo progetto guidato da Thiago Motta. Domani la formazione bianconera affronterà il Brest, squadra francese che parteciperà alla prossima Champions League, in un’amichevole che si terrà alle 21 a Pescara. È possibile che Chiesa non prenda parte a questa partita. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport.