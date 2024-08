Per il ruolo di esterno d’attacco, il Napoli continua a preferire David Neres del Benfica: per il classe 1997 sarebbe necessario un considerevole sforzo economico per convincere i portoghesi, il che richiede i fondi provenienti dalla cessione di Osimhen. L’ipotesi Berardi rimane valida, ma solo come eventuale opzione di fine mercato. Lo riferisce la redazione di Sky Sport.