Emerge un retroscena sull’interesse del Napoli per David Neres, funambolico esterno offensivo del Benfica, individuato come sostituto di Lindstrom. Secondo Nicolò Schira, Neres, brasiliano di 27 anni, era già nel mirino di Manna ai tempi della Juventus, quando cercò di portarlo a Torino due anni fa. Ora Manna sta tentando di ingaggiarlo per il Napoli.