“Lukaku può migliorare Kvaratskhelia”: l’ipotesi di Bojinov

L’ex calciatore Valeri Bojinov è intervenuto a Radio Crc per parlare di alcune voci riguardanti il Napoli.

Di seguito le sue parole: “Che gap esiste, oggi, tra Victor Osimhen e Romelu Lukaku? Stiamo parlando di due grandissimi giocatori, dei fuoriclasse come attaccanti: sono tra i migliori i circolazione. Entrambi sono giocatori da doppia cifra, come hanno dimostrato nel corso della loro carriera in Italia. Osimhen ha fatto tantissimo nell’anno dello scudetto, ma secondo me è arrivato il momento di cambiare”.

Poi Bojinov ha continuato: “Se fossi in Aurelio De Laurentiis cercherei di venderlo adesso per fare cassa. Non ci sono più le bandiere, i Totti e i Del Piero: i giocatori non restano più in un club per tanti anni, proverei a prendere tantissimi soldi per fare plusvalenza. Visto che Conte è innamorato di Lukaku e ha fatto benissimo con lui, farei questa doppia operazione. Lukaku ha creato tante azioni da gol anche all’Europeo: sa essere molto pericoloso. Il belga può essere un riferimento ed aiutare la crescita di Politano e Kvaratskhelia: possono aver bisogno l’uno dell’altro per migliorarsi”.