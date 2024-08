Lo Monaco: “Cheddira o Simeone? Non mi strapperei i capelli se…”

Il ds Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio KissKiss per parlare del mercato in entrata e in uscita del Napoli.

Ecco le sue parole: “Simeone? Ha una sua quotazione, ma ha giocato poco ed inevitabilmente non è stato valorizzato ed il prezzo è sceso un attimino. Troverà sicuramente un acquirente che porterà qualche soldo nelle casse del Napoli. Attacco del Napoli? L’abbondanza non fa mai male, avere una rosa nutrita è tra i segreti che porta al successo. Se il Cholito restasse non ci sarebbero problemi”.

Poi Lo Monaco ha continuato: “Cheddira è un buon giocatore, ma Simeone è più goleador e si muove bene su tutto il fronte d’attacco. Dovessero restare entrambi, con l’avvento di Lukaku, non ci sarebbe da strapparsi i capelli”.

Infine ha poi concluso: “Numericamente il Napoli è a posto. Se consideriamo che Conte giochi a tre ora ce ne sono sei di difensori. E’ arrivato Buongiorno, poi Rafa Marin, c’è Rrahmani che è una certezza. All’occorrenza anche Di Lorenzo può fare il centrale, ma non Olivera anche se Bielsa se l’è reinventato centrale. Non sono per snaturare i ruoli dei calciatori”.