Di Gennaro: “Mercato? Bene il Napoli. Vi svelo il grande colpo di questa sessione”

Antonio Di Gennaro, in un intervento a Tmw Radio, ha fatto il punto del mercato delle più importanti squadre della Serie A.

Ecco le sue parole: “L’Inter con Zielinski e Taremi si è ancora rafforzata e sta completando una rosa che avrà un percorso molto duro. Mi piacciono Milan, Juve e Napoli, con Conte come è entrato nella testa dei calciatori”.

Poi Di Gennaro ha continuato: “Quale è stato finora il colpo migliore tra Soulé, Zaniolo, Kean, Buongiorno o Colpani? Punto su Kean, perché non dico che è l’ultima possibilità ma va in un ambiente che pretende molto. Quello della Fiorentina è stato un investimento importante su un giocatore che è mancato di continuità. Se fa vedere il suo valore può essere un punto di forza. A Firenze il discorso punta è sempre stato un problema negli ultimi anni. Mi auguro per lui e per la Nazionale che faccia bene”.