Del Genio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Osimhen si vede nelle esercitazioni al tiro, ma non partecipa alle partite e agli allenamenti più tattici. Ciò significa che non ci sono possibilità che resti al Napoli, altrimenti l’avremmo visto in campo durante le amichevoli”.