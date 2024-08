Cds – Lukaku vuole solo il Napoli, le ultime

In attesa che si risolva la questione Osimhen, una cosa è certa: Romelu Lukaku vuole solo il Napoli. Nonostante il Chelsea stia cercando soluzioni alternative per cautelarsi, non ha convocato l’attaccante per la tournée negli Stati Uniti, facendo così il proprio gioco per evitare rischi o ritardi legati alla situazione di Osimhen. Tuttavia, Lukaku non vuole sentir parlare d’altro. Nel suo futuro, preferibilmente molto prossimo, vede Antonio Conte, il suo mentore. Lo rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport.