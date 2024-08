Il Cagliari mantiene le sue priorità: Gianluca Gaetano (24) rimane l’obiettivo per il centrocampo, mentre per l’attacco è stato richiesto al Napoli il marocchino Walid Cheddira (26). Tuttavia, sull’ex giocatore del Bari, recentemente in prestito al Frosinone, ci sono anche l’interesse di Tolosa ed Espanyol, mentre in passato si era mosso il Venezia senza concretizzare l’operazione. È certo che il classe ’98 lascerà nuovamente il Napoli. Lo riferisce il Corriere dello Sport.