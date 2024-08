Cds – Cajuste in uscita: il Napoli ha già il sostituto

Il futuro di Jens Cajuste è incerto in casa Napoli. Il centrocampista è a conoscenza dell’interesse del Galatasaray e sta valutando l’offerta del club turco.

Per il centrocampo, il Napoli ha già individuato e bloccato un altro giocatore: Marco Brescianini. Il Frosinone lo valuta dodici milioni, e su di lui c’è anche l’Atalanta, oltre a vari club stranieri che hanno chiesto informazioni. Tuttavia, per Brescianini, il Napoli rappresenta la prima opzione. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola.