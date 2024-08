TMW – Goretzka vuole lasciare il Bayern e chiama Napoli: 2 modi per superare ostacolo ingaggio

L’ultimo nome accostato al Napoli di Antonio Conte è quello di Leon Gortezka. Il centrocampista del Bayern sembra essere alla fine della sua avventura con i bavaresi, che hanno appena speso 50 milioni per Palhinha, e hanno dato un ruolo più centrale al giovane Pavlovic. Come riporta Tmw gli ostacoli principali troviamo l’ingaggio, che è di circa 9 milioni di euro l’anno. Il problema però si può superare, l’operazione con il Bayern non sarebbe molto costosa, e dovrebbe esserci una richiesta economica minore da parte del calciatore teutonico. Ad oggi la volontà del calciatore può essere fondamentale, e il Napoli potrebbe giocare molto sulla decisione del classe 95 per provare ad imbastire una trattativa con i bavaresi.