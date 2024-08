Sportmediaset – Chiesa, si fa avanti l’Inter. Napoli lontano per una richiesta del giocatore

L’Inter sta pensando di tentare l’affondo per Federico Chiesa. Il calciatore della Juventus non rientra nei piani di Thiago Motta ma, allo stato attuale delle cose, potrebbe anche rimanere. Una possibile cifra per la cessione è fissata a 25 milioni. Questa però, non è ancora arrivata, nemmeno dalla Premier. Ora, i nerazzurri sono alla finestra, e aspettano la scadenza del suo contratto. Sono più lontane Roma e Napoli che non giocano la Champions League, competizione che il calciatore vuole giocare. Al momento, la suggestione di giocare nella Beneamata è difficile, ma se dovesse andare a scadenza, questa potrebbe anche andare in porto. L’occasione, tra un ingaggio non eccessivamente alto e un arrivo a 0, è decisamente golosa. A riportare è Sportmediaset.