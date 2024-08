Repubblica – In attesa di Lukaku, sarà Raspadori il centravanti di Conte

L’edizione odierna de La Repubblica scrive a proposito di alcuni possibili indizi per l’11 che Antonio Conte schiererà in occasione di Napoli-Modena, prima uscita ufficiale della nuova stagione azzurra. In attesa dell’arrivo di Romelu Lukaku, il centravanti titolare sarà Giacomo Raspadori, autore ieri di un gran gol nel corso della partita amichevole Napoli-Brest. L’altro cambio significativo nell’11 titolare, che può apparire un indizio, è lo spostamento di Alessandro Buongiorno sul centro-sinistra, con Rrahmani centrale e Di Lorenzo sul centro-destra. Si tratta, stando a quanto riportato, di una formazione in grado di poter restituire più certezze. Un test positivo quello con i francesi, che ha confermato la crescita e il buon funzionamento del 3-4-2-1, in vista della sfida agli emiliani programmata per il giorno sabato 10 agosto.