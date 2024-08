Repice: “Inter e Napoli avanti nella griglia, Conte è senza coppe e ha un’ottima squadra”

Il giornalista e telecronista Francesco Repice è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio nel corso di Calciomercato e Ritiri per parlare della Serie A della prossima stagione. Queste le sue parole: “Vedo ancora Inter e Napoli avanti a tutte nella griglia. Conte quando si siede su una panchina vince, lo dice il suo curriculum. Ha un’ottima squadra e non deve giocare nelle coppe. Credo sia di diritto affiancarlo all’Inter, che in questo mercato ha aggiunto il giusto, un club con continuità ed equilibrio. Conte è già entrato nella testa dei calciatori, ha lavorato in diversi ambienti, ma Napoli ti dà una forza ed una spinta diversa. Ha già detto che non farà mai cori contro la Juventus. Questo modo di fare nei confronti dei tifosi è credibile, perché ha un appeal particolare nella testa dei tifosi, capiscono che è uno che non dice fesserie. Raspadori non è l’attaccante perfetto per Conte, ma se in pochi apparizioni ti risolve la situazione allora devi pensarci. Se dovessi dire ad oggi, i due attaccanti saranno Kvara e Lukaku, poi non hanno le coppe, e forse qualche calciatore può essere impiegato di più rispetto a chi ha meno impegni”