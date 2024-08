Lukaku ha ormai finito da tempo le vacanze post Europeo e aspetta solo la cessione di Osimhen per volare a Napoli. Nel frattempo però si sta allenando per tornare in forma e non farsi trovare impreparato da Conte. Come riporta il Corriere dello Sport, il belga ora si trova a Londra dove sta seguendo un programma di allenamento personalizzato. Il Chelsea non lo ha convocato per la tournèe e Big Rom si sta allenando da solo su indicazioni di un membro dello staff della Nazionale inglese.