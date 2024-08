Improta: “Conte ha compiuto un bellissimo gesto ieri. Sono convinto che ci farà divertire”

Gianni Improta, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito dell’amichevole Napoli-Brest, conclusasi 1-0 per gli azzurri, e non solo.

“Ieri, pur trattandosi di un’amichevole, Conte è andato ad abbracciare i suoi calciatori quando li ha sostituiti. Questo significa che Conte sta creando i presupposti per far sì che il gruppo vada d’accordo e che le sue scelte debbano essere accettate da tutti. Il tecnico sta dimostrando tutto l’affetto che nutre per questo gruppo di calciatori. Conte al suo attaccante chiede di andare incontro alla manovra per distruire poi palla sugli esterni, compito che svolge al meglio uno come Lukaku. Poi quando Kvaratskhelia si accentra il tecnico vuole che il suo attaccante vada a fare da sponda. Stanno facendo un lavoro tattico importante anche dal punto di vista offensivo. Politano ieri ha fatto una gara brillante, è stato deciso e determinante. Gli esterni altri gioveranno del fatto che la punta centrale crei spazi per loro e per le mezz’ali. Sono convinto che Conte quest’anno ci farà divertire, però l’organico dev’essere completato a centrocampo e bisogna trovare una soluzione rapida per Osimhen e Lukaku”.