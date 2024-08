Iaccarino, l’agente: “In campo sembra un veterano. Prestito al Frosinone? Ha bisogno di giocare…”

Gaetano Fedele, agente di Gennaro Iaccarino, è intervenuto nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, in onda su Radio Punto Nuovo. Si è parlato a proposito di come il classe 2003 stia vivendo il ritiro con Antonio Conte, nel quale ha ben figurato. Di seguito, le parole del suo procuratore.

“Il lavoro che Conte e il suo staff hanno fatto finora è incredibile. Hanno ricostruito in così poco tempo l’entusiasmo e l’umore alto di ambiente e squadra, non lo credevo possibile. E poi in amichevole si vede già una difesa a tenuta stagna, che subisce poco. La telenovela Osimhen-Lukaku? È un qualcosa di complicato per tutti, il calciomercato è una partita di scacchi e vince chi ha più pazienza. Bisogna attendere il momento giusto. Cosa mi racconta Iaccarino? È in stretto contatto con tutti, è contentissimo del lavoro che sta facendo con Conte. Ora sta valutando il futuro, perché nei ritiri può succedere di tutto. Sta avendo buoni riscontri dalla parte tecnica e dall’ambiente… I complimenti fanno piacere, lui in campo sembra un veterano. Si metterà in mostra nelle prossime partite e il Napoli dovrà essere bravo a valorizzarlo in maniera importante. Conte fa uscire il meglio dai suoi calciatori, anche dai più giovani. Ho avuto Caputo con Conte a Bari e a Siena, gli ha fatto esprimere il 120%. Iaccarino al Frosinone nell’operazione Brescianini? Nel mercato ci sono tante dinamiche… Gennaro ora ha bisogno di giocare con continuità, poi si fanno le valutazioni dovute quando si presentano le occasioni. Il Napoli lo sa benissimo e con calma affronteremo tutto dopo il ritiro”.