Gazzetta – Cagliari su Cheddira. Una contropartita può sbloccare l’affare

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito di un interessamento del Cagliari per Walid Cheddira. Il centravanti marocchino, di proprietà del Napoli, ha figurato molto bene in ritiro, e pare aver guadagnato una certa considerazione da Antonio Conte. Tuttavia, su di lui c’è il Cagliari, che con la società partenopea ha aperto un discorso legato alla cessione di Gianluca Gaetano. Davide Nicola, allenatore dei sardi, cerca un attaccante come l’ex Frosinone, che al momento risulta la prima scelta per l’attacco, superando Nzola e Bonazzoli. La trattativa è al momento molto complessa, ma potrebbe essere sbloccata dall’inserimento del giovane terzino classe 2003 Davide Veroli.