Fedele perplesso: “Non credo che Natan e Olivera possano giocare da braccetto sinistro”

Enrico Fedele, ex dirigente, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della difesa del Napoli, in particolare del ruolo di braccetto sinistro: “Dicono che Natan sia migliorato, ma io credo che non abbia le stimmate del difensore. Nel Napoli di Conte come braccetto non lo vede, in quel ruolo bisogna impostare, iniziare l’azione con qualità. Nel Parma braccetti giocavano Thuram e Cannavaro, e secondo voi erano più esterni o difensori? Il Braccetto deve dunque essere un vero difensore. Per questo dico che nè il brasiliano nè Oivera possono giocare in quel ruolo. L’unico che vedo bene è Buongiorno“.