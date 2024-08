Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha ringraziato tutti per gli auguri che ha ricevuto ieri, in occasione del suo compleanno. Il tecnico salentino ha ieri compiuto 55 anni, ed è stato inondato dai messaggi di auguri. Questo, il suo messaggio di ringraziamento diffuso attraverso il suo profilo Instagram. “Grazie di cuore per gli Auguri e la grande dimostrazione d’affetto ricevuta”.