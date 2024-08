Canovi: “Tra le squadre migliori nel calciomercato ci sono Napoli, Juventus e Roma”

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto il procuratore Alessandro Canovi, che nel corso di Calciomercato e Ritiri ha parlato della sessione estiva di mercato. Queste le sue parole: “Più che i tre acquisti migliori ad oggi parlerei delle squadre che si sono mosse facendo un lavoro interessante. Ci sono strategie diverse, ma anche operazioni altrettanto interessanti. Il Napoli acquistando Buongiorno ha fatto un colpo importante, ma anche la Roma in attacco, poi la Juventus sta facendo ottime operazioni nel settore in cui aveva più bisogno. Vedo molta attività che fino all’anno scorso era meno visibile. Ci sono tanti club in movimento che aspettano di mettere i colpi finali”