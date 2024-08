Brescianini, il Dt del Frosinone: “Ha mercato in Italia e all’estero. Vedremo…”

Guido Angelozzi, direttore dell’area tecnica del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb. Tra gli argomenti, si è parlato anche del futuro di Marco Brescianini, centrocampista nel mirino del Napoli. A tal proposito, queste sono state le sue dichiarazioni.

“Che mercato sarà da qua alla fine? Vedo che al momento si fa fatica. Gli ultimi quindici giorni però qualche trasferimento importante in entrata e in uscita si verificherà. Ma è un mercato duro: tanti giocatori normali vengono fatti passare per campioni. Brescianini? È un giocatore che ha mercato, in Italia e all’estero. Si tratta di un giovane di valore. Vedremo…”