Dopo l’amichevole di ieri con il Brest, oggi gli azzurri hanno partecipato ad un allenamento congiunto con la Cavese. Nella partitella finale tra le due squadre, Osimhen non era nè in campo nè in panchina. Il nigeriano ormai è quasi un separato in casa e si attendono novità sul suo futuro nei prossimi giorni. I dialoghi con il PSG sembra siano stati interrotti e con il Chelsea la trattativa è difficile per le diverse valutazioni che ne fanno i club. Al momento dall’Arabia tutta tace.