Tmw – Cagliari, mai mollata la presa su Gaetano. Si lavora all’accordo di massima col Napoli

Il Napoli ha deciso di lasciar partire Gianluca Gaetano. Il centrocampista, è considerato tra i sacrificabili, anche se sarà necessaria un’offerta importante. Al momento, l’unica arrivata è quella del Cagliari, squadra nella quale ha giocato in prestito negli ultimi sei mesi, con buonissimi risultati. Questa proposta però, non ha soddisfatto le richieste della società partenopea. Tuttavia, i sardi non hanno mai mollato la presa e sono al lavoro per trovare un’intesa di massima tra le parti, che al momento non sono troppo distanti. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.