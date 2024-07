Sportitalia – Osimhen, è stallo. Ipotesi permanenza al Napoli diventa sempre più concreta

La vicenda legata al futuro di Victor Osimhen è ‘un triello alla Sergio Leone tra giocatore, Napoli e possibile acquirente’. Così il portale Sportitalia commenta le voci relative alla squadra in cui il nigeriano giocherà. Al momento, l’offerta sperata non è arrivata. Soprattutto, non da consentire ad Aurelio De Laurentiis di aprire una trattativa concreta. Tutto questo, ha generato uno stallo che affonda le sue radici nell’estate scorsa, tra offerte da capogiro rifiutate, mal di pancia del 9 e il tanto chiacchierato rinnovo, che avrebbe dovuto consentire una separazione consensuale in grado di accontentare tutte le parti. Ma, quest’offerta non è mai arrivata. Né il Psg né le squadre di Premier propongono offerte, dunque, lo scenario di una possibile permanenza inizia a divenire sempre più concreto, stando a quanto riportato sul portale. Ma, in quest’ultimo mese di calciomercato, tutto può succedere.