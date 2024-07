Santacroce: “Natan? Sarà la sorpresa della difesa. Conte lo aiuterà dal punto di vista tattico”

Fabiano Santacroce, ex calciatore ed oggi agente di calciatori, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i calciatori, ha parlato anche di Natan, difensore su cui Antonio Conte pare voler puntare. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Raspadori in questo Napoli? Può fare il ruolo di punta, di falso nueve, che di sottopunta. Ha dimostrato di avere un ottimo tiro da fuori e di essere uno che si sa muovere in area di rigore. Natan? Secondo me sarà la sorpresa in difesa, a livello fisico piace a Conte. Può far parte dei titolari di questo Napoli, ha le capacità per giocare in questa squadra. Deve imparare tanto a livello tattico e Conte è un maestro in questo. È tra i più forti dal punto di vista fisico. Olivera avrà più problemi di Natan come braccetto perché il brasiliano è molto più marcatore”.