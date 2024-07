Raspadori a fine primo tempo: “Vantaggio meritato per noi, abbiamo creato tanto”

Giacomo Raspadori, autore dell’eurogol contro il Brest, è intervenuto ai microfoni di OneFootball a fine primo tempo. Ecco cosa ha dichiarato:

“E’ stato un bellissimo gol, Mazzocchi mi ha dato una bellissima palla, ci siamo mossi bene. Poi c’è stato il gesto individuale, ma un bel gol per come costruito. Meritavamo di essere in vantaggio, è sempre una bella emozione far gol. L’avversario è di livello, è un buon test per capire a che punto siamo perché è diverso rispetto agli allenamenti. Col mister siamo in fase di costruzione sul suo metodo, ci stiamo mettendo tutto”