Matri: “Gli allenamenti di Conte duri sia con che senza coppe, ma ti portano tanto nella stagione”

Alessandro Matri, ex calciatore della Juventus di Antonio Conte ed oggi talent di Dazn, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito degli allenamenti del mister, oltre che dalle sue prospettive alla guida dei partenopei. Di seguito, le sue parole.

“Volevo fare gli auguri ad Antonio Conte, oggi è il suo compleanno e gli auguro un grande in bocca al lupo per la prossima stagione. Gli allenamenti di Conte? Sono durissimi con e senza Coppe, ho visto delle immagini del lavoro del Napoli e capisco lo stato d’animo dei giocatori. Però poi quello che ti dà sul campo questo tipo di preparazione ti ripaga di tutti i sacrifici che fai durante il campionato. Il Mister non si accontenta, è un fenomeno dal punto di vista tecnico e di preparazione atletica. Adesso lo step più importante sarà quello di migliorare la squadra dal punto di vista psicologico. Il Napoli ha una buona rosa, ha fatto un buon mercato ma non posso metterla tra le favorite dopo la brutta stagione dell’anno scorso. Chi scelgo tra Osimhen-Lukaku e Cheddira-Simeone? Per le caratteristiche di Conte i due attaccanti ideali credo siano Osimhen e Simeone. Lukaku è fortissimo, conosce bene Conte, ma Victor è più giovane e prendo sempre lui”.