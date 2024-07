Manna: “Caso Osimhen? Per noi è chiara la situazione, vi spiego”

Il ds del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per parlare della questione Osimhen. Ecco cosa ha dichiarato:

“In questi giorni si sono lette e dette tante cose. In questo momento siamo concentrati a quella che è la costruzione di un gruppo squadra. La situazione di Victor per noi è abbastanza chiara: è un giocatore del Napoli, in questo momento un po’ in ritardo di condizione. Stiamo lavorando su quelli che sono i giocatori che dovranno partecipare ai primi impegni ufficiali. Siamo tranquilli, siamo concentrati: la squadra in questo momento viene prima del singolo e quindi andiamo in questa direzione. Sono tutte tappe di un percorso di lavoro e di crescita che stiamo facendo. Ogni partita è un pezzettino in più che ci avvicina a quelli che saranno poi gli impegni ufficiali, il primo di Coppa Italia e poi la prima giornata di campionato. Noi stiamo lavorando per cercare di mantenere un equilibrio economico, perché questa è un’annata complicata vista l’assenza della Champions. Ma vogliamo allestire una rosa competitiva con le caratteristiche giuste, che possano soddisfare l’allenatore“.